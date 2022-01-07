Başkan Dinçer sanayi esnafını ziyaret etti

Esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, tek tek iş yerlerinde esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Başkan Dinçer, esnafların talep ve sıkıntılarını dinleyerek, “Esnaflarımızla soba başında sohbet ederek, hem elimizi hem gönlümüzü ısıttık” dedi. Sanayi ve emekçilerin önemine vurgu yapan Başkan Dinçer, büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Dinçer, şehrin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısından ötürü zanaatkârların büyük rol oynadığını belirtti. Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Başkan Dinçer, esnaflarla bir süre sohbet ederek, işleriyle ilgili bilgi aldı. Yeni Sanayi Sitesinin sanayi esnafı ve şehir için güzel bir yatırım olduğunu belirten Başkan Dinçer, hem şehre hem de sanayi esnafına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Dinçer, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.