Başkan Dinçer inşaat mühendisleriyle bir araya geldi
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI EVREN DİNÇER, MİMARLAR ODASI, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.
Göreve geldiği günden bugüne kadar geçen sürede yaptığı çalışmaları istişarelere dayandırarak yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile kahvaltı programında buluştu. Aksaray Belediyesine ait sosyal tesiste gerçekleşen programda Başkan Dinçer, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında misafirlerine bilgi verdi. Aksaray Belediyesinin yürüttüğü her çalışmada şehrin tüm paydaşlarının fikirlerinin aldığının altını çizen Dinçer, hayata geçirilen projeler hakkında mimarların ve inşaat mühendislerinin görüşlerini aldı.
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