Başkan Dinçer her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya geliyor

Şehrin tüm paydaşları ile istişare içerisinde bir yönetim anlayışı sergileyen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaf buluşmaları ile çarşı merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Göreve geldiği günden beri çeşitli programlar ile esnaf ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnafların önerilerini ve taleplerini dinledi. Esnafla bir araya gelip sohbet ederek Aksaray’da’ yapılanlar ve yapılacaklar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Dinçer, “Amacımız esnafımızla istişare etmek, fikir alışverişinde bulunmak ve Aksaray’ımız için yaptığımız çalışmalar ve yapacağımız projeleri bizzat anlatmak” dedi.

AK Parti ve meclis üyeleriyle birlikte çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Dinçer, “Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaştık. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Aksaray’ımıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Dinçer, vatandaşın istek ve taleplerini not alıp birçok vatandaşla hatıra fotoğrafı çekindi.