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Başkan Dinçer hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hacı uğurlama programında hacı adaylarıyla görüşerek kutsal topraklara uğurladı.

AKSARAY 29.06.2022, 12:27
Başkan Dinçer hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hacı uğurlama programında hacı adaylarıyla görüşerek kutsal topraklara uğurladı.

Pandemi sürecinin ardından kutsal topraklarda hac ibadetleri yerine getirilmeye başlandı. Aksaray İl Müftülüğü de kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için Müftülük önünde program düzenledi. Kutsal topraklara yolculuk programına katılan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, hacı adayları ile tek tek görüştü. Başkan Dinçer, hacı adaylarına hac ibadetlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Aksaray Belediyesi olarak bu manevi görevi yerine getiren hacı adaylarının yanında olduklarını belirtti. Hacı adayları Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’e teşekkür etti.

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