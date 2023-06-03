Başkan Dinçer: "Gençlerimizin başarısı için elimizden gelen desteği veriyoruz"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Dinçer, “Gençlerimizin hayal ettikleri başarılara ulaşmaları için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" dedi.

Gençlerin hayal ettikleri başarılara ulaşabilmeleri için Aksaray Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Kitap Konaklarında LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencileri sınav öncesinde yalnız bırakmadı. Başkan Dinçer öğrencilere sınav öncesinde moral ve destek vermek amacı ile program düzenledi. Gençlerle tek tek sohbet eden Dinçer, öğrencilik yıllarındaki, çalışma hayatındaki tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerin talebini karşılıksız bırakmamak adına Aksaray’da bulunan Nuri Yazıcı Kitap Konağı gibi şehrin 3 farklı noktasına Kitap Konağı yaparak hizmete sunan Başkan Evren Dinçer, Nuri Yazıcı, Paşacık, Hoca Ahmet Yesevi ve Tapduk Emre Kitap Konaklarının sevilerek kullanıldığı söyledi. Eğitimde fırsat, destek vermek amacı ile Aksaray’da daha önce denenmemiş birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dinçer, “Gençlerimizin hayal ettikleri başarılara ulaşmaları için biz elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Gençlerimiz kitap konaklarımızın sayısının artırılmasını talep etmişti. Bizler de şehrimize 3 farklı noktaya yeni kitap konakları inşa ettik. Her yıl ücretsiz olarak düzenlemiş olduğumuz AYT ve TYT hazırlık kurslarımızla birçok öğrencimizi sınava hazırlıyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizde girdikleri her alanda şehrimizin adını ilklere taşıyarak bizleri mahcup etmiyor. Tüm gençlere sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.

Sınava giren öğrencilerin yoğun katılım sağladığı programının ardından Başkan Dinçer misafirlerine hediyeler verdi. Öğrenciler de sınav süreci boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti.