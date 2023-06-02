Başkan Dinçer: “Çöpler atık yönetimiyle enerjiye dönüşüyor”

Aksaray’da şehrin katı atıklarının depolandığı Katı Atık Depolama Sahası’nda oluşan metan gazlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulan tesiste enerji üretimi devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, çöplerin atık yönetimiyle enerjiye dönüştüğünü belirterek, hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağladığını söyledi.

Belediye Başkanı Dinçer’in sürdürülebilir atık yönetimiyle çevre alanında yaptığı en büyük yatırımlar arasında olan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde atıklar enerjiye dönüşüyor. Ayrıca ayrıştırma sonrasında tesisin sahip olduğu kompost ünitesinde sayesinde elde edilen organik gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor. Katı atık tesisinde incelemelerde bulunan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Çağın gerekliliğine ayak uydurarak çöplerini ayrıştıran, ekonomiye kazandıran ve bertaraf eden çevreci bir şehir olarak sürdürülebilir atık yönetimini en başarılı uygulayan yerel yönetimler arasındayız” dedi.

Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Aksaray Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için de her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu projenin en açık örneği Hacılar Harmanı Mahallesinde gerçekleştiren Aksaray Belediyesi, geçtiğimiz yıl devreye aldığı Toplama ve Ayırma Tesisinde (TAT) geri kazanılabilen kağıt, karton, cam, plastik, metal ve piller kaynağından geri toplanarak ayrıştırılarak ekonomiye tekrar kazandırıyor. Ekonomiye kazandırılamayan evsel atıklar ise Armutlu köyü mevkiinde devreye alınan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde enerjiye dönüşüyor. Tesis bünyesinde yer alan kompost ünitesi sayesinde atıklar organik gübre ile topraklara mineral açıdan zenginlik katıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde 24 bin KW’lık enerji üretildiğini, yeni ünitelerin de devreye alınmasıyla enerji üretiminin çok daha iyi seviyelere ulaşacağını bildirdi. Başkan Dinçer, “Katı Atık tesisimizde düzenli depolama sahalarında uygun tekniklerle bertaraf edilen atıkları enerjiye dönüştürüyoruz. Böylece sürdürülebilir çevre yönetimi sağladığımız gibi atıkları ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Günlük 250 ton evsel atık bu tesisimizde enerjiye dönüşüyor. Tesisimiz risk faktörü oluşturan karbon azaltımı ile doğa ve çevreye karbon salınımını ciddi derecede önlüyor” şeklinde konuştu.