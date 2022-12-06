Başkan Dinçer: "Biz şehrimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimize güveniyoruz"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Partiye’’ etkinliği çerçevesinde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

Aksaray Bilim Merkezinde Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençler buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeleri gençlere anlattı. Başkan Dinçer’i ilgi ile dinleyen gençler Bilim Merkezini de gezerek yapılan çalışmaları inceledi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Dinçer gençlerle deneyimlerini paylaşarak sohbet etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer gençlere yönelik yaptığı konuşmasında, “Biz şehrimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmesi için kitap konakları, Bilim merkezi ve macera park gibi yapısal projeler inşa etmenin yanı sıra bilim fuarı, geziler, yarışmalar ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. AK Partinin gönül belediyeciliği hizmet belediyeciliği anlayışı budur. Bizlerde bu anlayışla şehrimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde çalışıyoruz” dedi.