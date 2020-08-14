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Başkan Altınsoy, “Milletin partisi AK Parti 19 yaşında”

AK PARTİ AKSARAY İL BAŞKANI HÜSEYİN ALTINSOY, MİLLETİN PARTİSİ OLAN AK PARTİ 19 YAŞINA GİRDİ” DEDİ.

AKSARAY 14.08.2020, 14:49
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Başkan Altınsoy, “Milletin partisi AK Parti 19 yaşında”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, milletin partisi olan AK Parti’nin 19 yaşına girdiğini söyledi.

Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Partinin kuruluşunun 19. Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, “14 Ağustos 2001 tarihinde ‘Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek, milletimizin kurduğu ve bizim sadece tabelasını astığımız Adalet ve Kalkınma Partimiz, tüm dünyadaki mazlum ve mağdurların umudu ve davasının ismidir. Aziz milletimiz, 19 yıl önce biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik diyerek sözünün arkasında duran, gece gündüz demeden çalışan, ülke içinde-dışında haklarını ve itibarını kuvvetlendiren, merhum Menderes, Özal ve Erbakan’ın yolundan giden, dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kadirşinas ekibiyle karşılaşmış, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarını düstur edinip, bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olacağız, sloganıyla yoluna devam etmiştir, edecektir” dedi.

AK Parti ile ülkede devrim niteliğinde reformların gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Altınsoy, “Yapılan çalışmalar ile ülkemiz 2002 yılından bu yana başta ekonomi olmak üzere eğitimden sağlığa, iç politikadan dış politikaya, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama ve demokrasiden insan haklarına kadar birçok alanda atılan adımlar ve gerçekleştirilen reformlar sayesinde önemli kazanımlar elde etmiştir. Her alanda devrim niteliğinde çok önemli projeler hayata geçirilmiş, Türkiye’nin gururu olan devasa üretim tesisleri, yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, havalimanları, hastaneler, şehir hastaneleri insanımızın hizmetine sunulmuştur. Bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini bir bir gerçekleştiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Başta savunma sanayi olmak üzere milli ve yerli üretimde öncülük yaptı, dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi, terör örgütleriyle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülmekte ve bitirilmek noktasına geldi, milli otomobilimiz yollara çıkacağı günü bekliyor. Milletimizin rüyası Fatih’in emaneti Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. Olmaz denilen, yapılamaz denilen hayal denilen birçok hedefe ulaşıldı, hayaller AK Parti ile gerçek oldu. Bundan sonra da Allah yardımı ve milletimizin desteği ile çok hayaller gerçekleşmeye devam edecek inşallah. Artık bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar’daki kardeşlerine ve tüm dünyadaki mazlumlara sahip çıkan bir Türkiye var. Yine bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye var. Ak kadrolar önümüzdeki dönemde de “Halka hizmet Hakk’a hizmet” düsturu ile ülkemize ve milletimize hizmet etmeye ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya, Milletimiz ile omuz omuza “büyük ve güçlü Türkiye” hedefine azimle yürüyecektir inşallah. Milletimizle beraber ‘İnandığımız Yolda AK Parti 19 Yaşında’ diyerek gece gündüz demeden, inançla, kararlılıkla, aşkla çalışan, Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması, daha müreffeh bir hale gelmesi için gayret gösteren, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan AK sevdalıların 19. Yaş gününü kutluyorum. Ahirete irtihal eden dava kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimizin ve dirliğimizin ilelebet sürmesi temennisiyle, yaş günümüzün, ülkemize, milletimize, tüm İslam Coğrafyasına ve parti teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm milletimize sevgi ve selamlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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