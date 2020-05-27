Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Başkan Altınsoy: “Milletin idaresini yok sayanlar kaybetmeye mahkumdur”

AK PARTİ AKSARAY İL BAŞKANI HÜSEYİN ALTINSOY, ADNAN MENDERES İLE FATİN RÜŞTÜ ZORLU VE HASAN POLATKAN'IN İDAM EDİLMELERİNİN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “MİLLETİN İDARESİNİ YOK SAYANLAR KAYBETMEYE MAHKÛMDUR” DEDİ.

Başkan Altınsoy: “Milletin idaresini yok sayanlar kaybetmeye mahkumdur”

AK PARTİ AKSARAY İL BAŞKANI HÜSEYİN ALTINSOY, ADNAN MENDERES İLE FATİN RÜŞTÜ ZORLU VE HASAN POLATKAN'IN İDAM EDİLMELERİNİN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “MİLLETİN İDARESİNİ YOK SAYANLAR KAYBETMEYE MAHKÛMDUR” DEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:48
3 Okunma
Başkan Altınsoy: “Milletin idaresini yok sayanlar kaybetmeye mahkumdur”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Milletin idaresini yok sayanlar kaybetmeye mahkumdur” dedi.

Adnan Menderes’in, ömrünü Türkiye’nin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, idam edilişinin 60’ıncı yıl dönümünde kendisini büyük hüzünle yad ettiğini belirtti. “Darbeler milletin en büyük düşmanıdır” diyen Başkan Altınsoy, “Merhum Menderes, Başbakanlığı döneminde verdiği büyük mücadele ile Türkiye’nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür bir ülke haline gelmesi için çalışmıştır. “Yeter söz milletindir” şiarıyla 10 yıl boyunca aralıksız süren bu millete hizmet yolculuğu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından elim bir sonla bitmiştir. Vefatlarının üzerinden geçen 60 seneye rağmen, merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletimizin safında yer almış olmalarıdır. Türkiye’de darbeler dönemi ebediyen kapanmıştır. FETÖ’nün darbe girişimine milletimizin verdiği cevap, dünya tarihindeki demokrasi mücadeleleri için en güçlü örnektir. Milli irade, şehitler vererek, gazilerimizin fedakarlığıyla dünyaya örnek olacak şekilde savunulmuştur. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, darbeci hainlere milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan merhum Menderes ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet, necip milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Şahin ASÜ istatistiki verileri açıkladı
Rektör Şahin ASÜ istatistiki verileri açıkladı
Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı
Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı
Aksaray Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramı
Aksaray Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramı
Aksaray’da semt pazarlarına denetim
Aksaray’da semt pazarlarına denetim
Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi
Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi
Başkan Altınsoy’dan çiftçilere müjde
Başkan Altınsoy’dan çiftçilere müjde

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim