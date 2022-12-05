Başkan Altınsoy istişare toplantısını yaptı

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’un başkanlığında ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’un başkanlığında, Ağaçören İlçe Başkanı Tahsin Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İlçe Başkanları toplantısına Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, İl Teşkilat Başkanı İbrahim Ulusoy, Sarıyahşi İlçe Başkanı Alim Eraslan, Sultanhanı İlçe Başkanı İshak Yumuşak, Gülağaç İlçe Başkanı Harun Abur, Güzelyurt İlçe Başkanı Murat Günalp, Eskil İlçe Başkanı İbrahim Kırlı, Ortaköy ilçe Başkanı Zeki Baba katıldı.

2023 yolunda yapılacak çalışmalar ve ilçelere gerçekleştirecek yatırımların yanı sıra teşkilat çalışmaları ve gündemin değerlendirildiğini aktaran İl Başkanı Altınsoy, teşkilatın her bir mensubu ile inanç ve aşkla çalışmalara devam ettiklerini söyledi .Toplanma amaçlarının istişare yapmak olduğuna vurgu yapan Altınsoy, “AK Parti’mizin mayasında; istişare var, samimiyet var, hizmet var. “Güçlü Türkiye” sloganımızla millete hizmet yolunda neler yapabiliriz onun derdindeyiz. İstişarenin faydasını bugüne kadar çok gördük. Şimdi de şehrimizin ve ilçelerimizin problemleri, dertleri neyse dinleyip çözüm bulmaya çalışacağız. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu anlamda da istişare yapmaya her zaman devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlçelerin genel durumu, ilçelere yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra hayata geçirilen projeler ile belediye başkanlarının ilçelerinde yaptıkları çalışmalarla kazandıkları hizmetler hakkında istişareler yapıldı. 2023 yılında İlçelere yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı. Yaklaşık olarak üç saat süren toplantıda ilçe başkanları, yapılan teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında bilgiler verdi.

Toplantı sonunda Altınsoy, yapmış olduğu hizmetlerden ve toplantıya katılımlarından dolayı İlçe Başkanlarına teşekkür etti.