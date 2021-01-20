ATB bir projeyi daha hayata geçirecek

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) bünyesinde tarımsal ürünlere yönelik 65 adet prefabrik depo inşaatı için firma ile anlaşma yapılarak imzalar atıldı.

Aksaray Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Naci Duman ve Mahmut Aktürk’ün de bulunduğu imza töreninde konuşan Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, “Aksaray Ticaret Borsası olarak farkındalıklar oluşturarak çalışmaya devam ediyoruz. 65 adet prefabrik yapıda, tarım ürünlerine yönelik depo için imzalarımızı attık. En kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Yaklaşık 50 milyon TL maliyetli bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan faydalanacak olan üyelerimize, Aksaray’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.