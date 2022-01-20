ASÜ’nün Greenmetric çalışmaları rol model oluyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, son 3 yıldır ASÜ’nün GreenMetric değerlendirmelerinde üst basamaklarda yer aldığını ve bu alanda yaptığı çalışmalarla rol model haline geldiğini belirtti.

Kapadokya Üniversitesi’nin GreenMetric hususundaki girişimlerine katkı sunmak amacıyla, ASÜ’de bir tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi. Burada kısa bir açıklama yapan ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, GreenMetric çalışmalarını bütünleşik bir anlayışla yürüttüklerini vurguladı. Enerji yönetimi, sıfır atık, çevre düzenlemeleri, su kullanımı, çevreci ulaşım sistemleri, eğitim faaliyetleri çalışma alanlarının muhtelif olduğunu ve birbirini destekleyen nitelikler içerdiğini belirten Prof. Deligöz, “ASÜ, GereenMetric sıralamalarında devlet üniversiteleri arasında ilk beşte, UNİKOP kapsamında ise birinci sırada. Bunu daha da geliştirmek için gayret ediyoruz. Bu süreçte çalışma yapan kurumlarla da istişare ve tecrübe paylaşımının önemli olduğu kanaatindeyiz. Yükseköğretim kurumlarının birbiriyle temas ve dayanışma içinde olması önemli” dedi. Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı da ASÜ’nün üç yıllık performansının etkileyici olduğunu belirterek, “2009-2011 yılları arasında görev yaptığım ASÜ’nün GereenMetric kapsamında yaptığı çalışmalar ve sıralamadaki yeri etkileyici. Kapadokya Üniversitesi de GereenMetric konusunda çeşitli faaliyetler yürütüyor ve ASÜ’nün tecrübesi bu noktada bizim için çok değerli. Hocamıza ilgisi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ASÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy’un da katıldığı tecrübe paylaşımı toplantısı, çalışma alanları ve süreç yönetimi gibi konuların değerlendirilmesi şeklinde sürdü.