ASÜ’nün 7’inci kez destek alan projesi başarıyla tamamlandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Ünlü’nün yürütücüsü olduğu “Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Beden Eğitimi ve Bilim Danışmanlığı” isimli proje, TÜBİTAK tarafından yedinci kez desteklenmeye değer bulundu. Yoğun ilgi gören çalışma, başarılı şekilde tamamlandı.

Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi ve spor alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacında olduklarını söyleyen Prof. Dr. Ünlü, ilkokullarda görev yapacak olan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi, oyun ve fiziki etkinlikler derslerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için beden eğitimi ve sporla alakalı bilgi ve becerilere sahip olmaları gerektiğine dikkat çekti. Hedef kitlelerinin eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünlü, “Katılımcılara, ‘Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri’ başta olmak üzere, ‘Çocuklarda Hareket Gelişimi, Oyun Öğretimi, Fiziki Etkinlikler, Beslenme ve Obezite,’ ‘Eğitsel Oyunlar,’ ‘Sporda Öğretim Modelleri” gibi dersler verildi. Yoğun ilgi gören çalışmamız başarılı biçimde tamamlandı” dedi. Salgın koşulları münasebetiyle proje dersleri çevrim içi ortamda yapıldı.

Prof. Ünlü, projeye ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden öğretim üyelerinin yanı sıra, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden spor bilimleri alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinin de katkı sunduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.