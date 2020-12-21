ASÜMED’in macera parkuru projesi kabul edildi

Aksaray Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği’nin (ASÜMED) “Spor Macera Parkuru ile Obeziteye Engel Ol” isimli projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından kabul edildi.

Proje ile gençlerin fiziksel aktivitelere katılımlarını arttırmak ve hareketli bir yaşam biçimi ile obeziteyi önlemek hedefleniyor. Parkurda, spor ve eğlence unsurunun yanı sıra, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de uygulamalı eğitim verebilecek ve kendi alanlarına dair tecrübe kazanabilecek. Hazırlık çalışmaları başlayan ve kampüs alanına yapılması düşünülen projenin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

Kısa süre önce kurulan ASÜMED, kurumsal aidiyet oluşturmaya yönelik somut projeleriyle de dikkat çekiyor.