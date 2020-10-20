ASÜ’lü öğrenci, okçuluk şampiyonasını birincilikle tamamladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Assıya Yılmazer, “Okçuluk 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası”nda birinci oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2020 etkinlik programındaki şampiyona, Antalya’da düzenlendi. Organizasyona 68 kulüpten 213 sporcu katıldı. ASÜ öğrencisi ve Aksaray Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Assıya Yılmazer, isabetli atışlar ve topladığı puanlarla organizasyonu birincilikle tamamladı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde dört gün süren organizasyon, madalya töreninin ardından tamamlandı. Yılmazer, 2019 yılındaki etkinlikte de şampiyon olmuştu.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, elde ettiği şampiyonlukla Aksaray’ın ve ASÜ’nün göğsünü kabartan Assıya Yılmazer’i, Aksaray Okçuluk Spor Kulübünü ve başarıda emeği geçenleri tebrik etti.