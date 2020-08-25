ASÜ’lü bilim insanından kırık tedavileri için yeni keşif
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (ASÜ) SABİRE YAZICI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MURAT KAYA LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMALAR YAPAN DÖRT FARKLI ÜLKE VE DOKUZ FARKLI ÜNİVERSİTEDEN 14 BİLİM İNSANI, KEMİK DOKUSU ÜRETEN VE ÖZELLİKLE KIRIK TEDAVİLERİNDE VE İLAÇ SALINIMINDA BÜYÜK BİR BAŞARI POTANSİYELİ GÖSTEREN YEPYENİ BİR MALZEME GELİŞTİRDİ.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kaya liderliğinde çalışmalar yapan 4 farklı ülke ve 9 farklı üniversiteden 14 bilim insanı, kemik dokusu üreten ve özellikle kırık tedavilerinde ve ilaç salınımında büyük bir başarı potansiyeli gösteren yeni bir malzeme geliştirdi.
Giant Macroporous Silica (GMS) olarak adlandırılan ve bilim dünyasında büyük heyecan uyandıran malzeme, alanının en saygın akademik yayınlarından olan “Chemical Engineering Journal” Dergisi’nde yayınlandı. Prof. Murat Kaya, ilgili malzemeyi Danimarka Kopenhag Zooloji Müzesi’nden özel izinle getirdikleri bir süngerin içeriğinde bulunan gözenekli mikro cam kürelerden elde ettiklerini söyledi. Kaya, eşsiz bir gözenek geometrisine sahip ve biyoaktif olan bu malzemenin, özellikle kemik kırıklarıyla ilgili tedavilerde ve ilaç salınım uygulamalarında büyük bir başarı potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili makaleye https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720327959 linkinden erişilebiliyor.
Öte yandan, Prof. Kaya, 2018 yılında, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bilican’la birlikte “Oval Spikül Yapısına Sahip Süngerlerden Gözenekli Mikro Cam Küre Elde Edilmesi Yöntemi” adı altında Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusunda bulundu ve malzeme üretimine başlandı. Üretilen GMS malzemesinin yurtiçi ve yurtdışı satışları da başladı. Uygulamaların önümüzdeki süreçte daha da hızlanması bekleniyor.
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