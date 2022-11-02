ASÜ’lü 5 akademisyen en çok atıf alanlar listesinde

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) görev yapan 5 akademisyen, “Son Yıllık” ve “Kariyer Boyu” şeklinde iki kategoride açıklanan “En Çok Atıf Alan Akademisyenler Listesi” içinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan liste kamuoyu ile paylaşıldı. Atıflar bakımından ilk yüzde 2’lik dilime giren bilim insanlarının olduğu listeler hazırlanırken 22 bilim adı ve 176 alt bilim dalı dikkate alınıyor. Listede ASÜ’de görev yapan 5 akademisyen de var. Buna göre; “Son Yıllık” kategorisinde Doç. Dr. Talat Baran, Prof. Dr. Murat Kaya, Doç. Dr. Tolga Taner ve Prof. Dr. Mustafa Yiğit yer alıyor. “Kariyer Boyu” kategorisindeki isimler ise Doç. Dr. Talat Baran ve Prof. Dr. Mustafa Işık. Bu yıl dünya genelinde “Son Yıllık” kategorisine 200 bin 409, “Kariyer Boyu” kategorisine ise 195 bin 605 bilim insanı girerken, Türkiye genelinde “Son Yıllık” kategorisine giren bilim insanlarının sayısı bin 202, “Kariyer Boyu” kategorisine giren bilim insanlarının sayısı ise 897 olarak belirtildi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bilimsel çalışmalara sundukları katkılar ve başarıları münasebetiyle ASÜ’lü bilim insanlarını tebrik etti.