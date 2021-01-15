ASÜ’den iki öğrenci star desteği almaya hak kazandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri Derya Binay ve Fatma Pazarlıoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan Stajyer Araştırmacı (STAR) Programına seçildi ve destek almaya hak kazandı.

Lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla TÜBİTAK, STAR Programını hazırladı. Bu kapsamda, proje yürütücüleri tarafından belirlenen kontenjanlar STAR Proje Portalından paylaşıldı ve projelerde görev almak isteyen öğrenciler için başvuru imkanı sağlandı. Türkiye’de ilk kez uygulanan proje tabanlı burs programı ile başarılı öğrencilerin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmeleri, akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde görev almaları ve araştırma becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. STAR Programı için gerekli başvurular Kasım 2020’de alındı ve Türkiye genelinde 145 üniversiteye toplam bin 500 öğrenci yerleştirildi. ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Derya Binay ve Veteriner Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Fatma Pazarlıoğlu da STAR Programına seçilen öğrenciler içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Derya Binay, ASÜ’de, Prof. Dr. Fatih Algı’yla birlikte, “Çoklu Emisyon Yapabilen Moleküler Sistemler İçin Jenerik Bir Platform: Lantanit Lüminesansının Karanlıkta Uyanışı” isimli projede çalışacak. Fatma Pazarlıoğlu ise Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Yıldırım’la birlikte “Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölgesinde ve Tunus’un Üç Endemik Bölgesindeki Phlebotomime Kum Sinekleri ve Köpeklerde Leishmania Türlerinin Moleküler Araştırılması: İklimsel ve Çevresel Faktörler Bazında Mevsimsel Dinamikleri” başlıklı projede görev alacak.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, STAR Programına seçilen ve destek almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti ve akademik gelişimlerine katkı sunacak çalışmalarında başarılar diledi.