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ASÜ’de unvanda yükselen 91 akademisyen cübbelerini giydi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ülkeye, millete, şehre ve kuruma aşık bir biçimde iş üretmeye devam ettiklerini, başarılı ve mutlu olabilmenin yolunun da aşk ile çalışmak olduğunu söyledi.

AKSARAY 01.03.2022, 17:33
ASÜ’de unvanda yükselen 91 akademisyen cübbelerini giydi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ülkeye, millete, şehre ve kuruma aşık bir biçimde iş üretmeye devam ettiklerini, başarılı ve mutlu olabilmenin yolunun da aşk ile çalışmak olduğunu söyledi.

ASÜ’de, unvanda yükselen 91 akademisyen için “Cübbe Giyme Töreni” düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Rektör Şahin, kampüsteki tüm çalışmaları altı temel prensip üzerinden yaptıklarını belirtti. Az da olsa devamlı olan işlere odaklanmanın ilk prensipleri olduğunu dile getiren Rektör Şahin, “Bir kereye mahsus yapılan ve sürekli yapılan bir işin konuşulduğu çalışmalar yerine, sürekliliği olan projelere odaklandık. ‘İki günü birbirine eşit olan zarardadır’ prensibiyle hareket etmek de bizim ikinci prensibimiz. Bugünle bir sonraki gün, bu haftayla bir sonraki hafta, bu yılla bir sonraki yıl arasında anlamlı değişiklikler olmasını önemli görüyoruz. Üçüncüsü, bizim bir sayı takıntımız yok. Modern dönemin anlayışında sayılar önemli ama biz, niteliğin nicelikten daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle yapıp ettiğimiz işlerin içerik olarak üst düzeyde olmasını kıymetli görüyoruz. Dördüncü prensibimiz, sistematik hatalar yapmamak. Meleklerle çalışmıyoruz, insanız ve elbette hatalar yapabiliriz. Ama biz, sistematik hatalar yapmamaya özen gösterdik ve istişare kültürünü geliştirerek işlerimizi sürekli gözden geçirdik. Beşincisi, yaptığımız bütün işlerde kız öğrencilerimizin ve kadın çalışanlarımızın iş birliğini önemsedik. Kadınlar, ekibimizin önemli bir parçası. Öğrencilerimizin ve yönetimimizin neredeyse yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Kadınların yönetimde olması, sorunların farklı bir gözle görülmesi ve çözülmesi bakımından çok değerli. Altıncı prensibimiz ise ruhi derinliğimizi arttıran kültür-sanat çalışmalarına ağırlık vermek. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz ve nezaket, zarafet, estetik, sevgi, saygı gibi incelikli duyguları arttırmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Aşkla iş üretmek başarının ve mutluluğun anahtarıdır”

Kurumların, bulundukları noktaya bir günde gelmediğine ve ilerleyişin bir sürecin neticesi olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, “Kampüsün farklı yerlerindeki tüm değişimlerin ardından büyük bir emek var. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir kurumu, bir şehri, bir ülkeyi, bir milleti sevmeyenin ve aşkla çalışmayanın başarılı ve mutlu olması mümkün değil. Bu ülkeye, bu millete, bu şehre ve bu kuruma âşık biçimde çalışmaya, iş üretmeye devam edeceğiz. Unvanda yükselen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci dönemine de cübbe giyme töreni ile başlamış olduk. Herkese kolaylıklar diliyoruz” diye konuşu.

Yapılan konuşmanın ardından fakülte ve meslek yüksekokullarında görev yapan ve unvanda yükselen akademisyenler sahneye geldi ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin’in elinden belgelerini aldı. Törende 26 akademisyen profesör, 50 akademisyen doçent ve 15 akademisyen de Dr. Öğr. Üyesi cübbesi giydi. Akademisyenler ve öğrencilerin takip ettiği etkinlikte Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro, beş eserden oluşan bir dinleti sundu.

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