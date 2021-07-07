ASÜ’de öğrenciler eğitim sürecinde iş piyasasıyla tanışıyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, eğitimin hayattan kopuk olmaması gerektiğini belirterek, öğrencileri mezuniyet öncesinde iş piyasası ile tanıştırmaya yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini ve sürecin başarılı şekilde ilerlediğini söyledi.

ASÜ ile ROPAK Robot Otomasyon firması arasında, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin mesleki uygulama becerilerini arttırmayı içeren bir iş birliği protokolü imzalandı. ASÜ’de 2018 yılından bu yana öğrencileri iş piyasası ile tanıştıran “Ortak Eğitim Programı”nın uygulandığını dile getiren Rektör Şahin, “YÖK de kısa süre önce tüm üniversiteleri kapsayan ‘İşletmede Mesleki Eğitim Dersi’ isimli bir uygulamaya başladı. Biz, hayatla temas eden bir nokta oluşturma gayretindeyiz. Eğitimin hayattan kopuk olmaması gerekiyor. Ortak Eğitim Programı veya yeni ismiyle İşletmede Mesleki Eğitim Dersiyle, öğrencimizi henüz mezun olmadan iş piyasasıyla, sektörlerle, çalışma hayatıyla tanıştırıyoruz. Böylece teori ile pratiği buluşturan bir kesişen nokta ortaya koymuş oluyoruz. Uygulama ile firmalar da yatırım yapacağı çalışanı gerek insani gerekse mesleki beceri olarak tanımış oluyor” dedi.

Firma Yönetim Kurulu Üyesi ve Makine Teknik Müdürü Kuddüs Akalın da, törende kısa bir konuşma yaptı. 2015 yılında kurulan ROPAK Robot Otomasyonun gıda sektöründe hizmet verdiğini, farklı firmalarla çalıştığını ve Ar-Ge merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını kaydeden Akalın, “Genç ve dinamik bir kadromuz var. İmzaladığımız protokolle kadromuzun daha dinamik bir hale geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sönmez ve ASÜ Ortak Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Duran’ın da hazır bulunduğu tören, protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.