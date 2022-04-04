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ASÜ’de Kütüphaneler Haftası etkinliği

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kitap okumanın basılı materyalden elektronik ortama doğru kaydığını, ileriki yıllarda kütüphane koleksiyonlarının bu gelişmeler doğrultusunda yeniden tasarlanabileceğini söyledi.

AKSARAY 04.04.2022, 13:35
ASÜ’de Kütüphaneler Haftası etkinliği

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kitap okumanın basılı materyalden elektronik ortama doğru kaydığını, ileriki yıllarda kütüphane koleksiyonlarının bu gelişmeler doğrultusunda yeniden tasarlanabileceğini söyledi.

58’inci Kütüphaneler Haftası münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Rektör Şahin, kütüphanenin diğer bütün binalardan daha önemli olduğunu, kampüste yaptıkları pek çok çalışma arasında en haz aldıkları çalışmanın kütüphane olduğunu söyledi. Kütüphanede yaşanan her yeniliğin, binayı geliştirmeye dair her çalışmanın, koleksiyonunun artmasına ilişkin atılan her adımın kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Prof. Şahin, “Öğrencilerimizin kitapla buluşması ve kütüphanede zaman geçirmesi çok değerli. Şu anda iki adet salonumuz 24 saat açık. Bizim hedefimiz tüm kütüphanenin 24 saat açık olması. Bunun için gayret gösteriyoruz” dedi. Kütüphanedeki koleksiyona ilişkin bilgiler veren ve teknolojinin kitap okumanın biçimini farklılaştırdığını kaydeden ASÜ Rektörü, “Kütüphanemizde basılı eserlerin yanı sıra elektronik eserler de var ve bunların sayısı giderek artıyor. Belirli bir kuşak için kitap okuma eylemi, basılı esere dokunma, onun kokusunu hissetme gibi klasik bir formda ilerliyor. Ama teknoloji gelişiyor ve artık kitap okuma, kitaba hiç dokunmadan, fiziki olarak onu edinmeden de gerçekleştirilebiliyor. Elektronik kitaplar gelecekte daha fazla ilgi görecek. Belki ilerleyen süreçte kütüphanelerin basılı ve elektronik kaynak düzenlemeleri bu gelişmelere bağlı olarak yeniden tasarlanabilir. Biz, bu değişimi de yakından takip ediyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz’ün kaynaklara dair bilgi vermesinin ardından program, yarışma ile devam etti. Yarışma çerçevesinde öğrenciler, kendilerinden istenilen kitabı raflar arasından en hızlı şekilde bulmaya çalıştı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından ödül ve belge töreni düzenlendi. Aksaray Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dursun Öztürk’e, kitap bağışı münasebetiyle belge takdiminde bulunuldu. Daha sonra kütüphaneden en fazla ödünç kitap alan öğrenci, akademik ve idari personele, sosyal medya üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ve düzenlenen kitap bulma yarışmasının katılımcılarına belge, madalya ve hediyeleri verildi.

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