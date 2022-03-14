ASÜ’de “Kitap Tahlil Projesi” söyleşisi

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle düzenlenen “Kitap Tahlil Projesi” Televizyon Sunucusu ve Yazar Bekir Develi’nin söyleşisi ile başladı.

ASÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye il protokolü ve öğrenciler katıldı. Z kuşağı, teknoloji, sosyal medya ve toplumsal ilişkiler eksenindeki tespitlerini eğlenceli üslubuyla izleyenlere aktaran Bekir Develi, yeni kuşağın beklenti ve taleplerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yeni kuşağın manevi hayatının inşasına dikkat çeken Develi, güncel tüm gelişmelerin kadim değerler ışığında anlaşılması gerekliliğine temas etti. Yaklaşık iki saat süren söyleşinin ardından ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Bekir Develi’ye plaket takdiminde bulundu.

Etkinliğin sonunda Develi, okurları için kitaplarını imzaladı.