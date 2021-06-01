ASÜ’de iki ön lisans programına öğrenci alım talebi kabul edildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi” ve “Adalet” programlarına öğrenci alım taleplerinin YÖK tarafından kabul edildiğini söyledi.

Büyüme stratejilerinin temelini hayatta karşılığı olan bölüm ve programların oluşturduğunu söyleyen ve bu doğrultuda çalışmalar ürettiklerine dikkat çeken ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, gerekli hazırlık çalışmalarının ardından ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim verecek olan iki yeni program için öğrenci alım taleplerini YÖK’e ilettiklerini belirtti. İncelemelerin ve değerlendirmelerin sonrasında talebin kabul edildiğini kaydeden Prof. Şahin, “Her iki program içinde 40’ar kontenjan verildi. İnşallah yeni dönemde bu programlarımız aktif hale gelecek. Gerek lisansüstü gerek lisans gerekse ön lisans düzeyinde yeni bölüm ve programlar açmak adına çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Biyomedikal Cihaz Teknolojisi” programı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, “Adalet” programı ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösterecek.