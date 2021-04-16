ASÜ’de ihtisaslaşma çalışmaları şehri de kapsayacak şekilde genişliyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarının şehir geneline yayılmaya başladığını ve dış paydaşlarla işbirliği içinde önemli projeler üretildiğini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamındaki üniversitelerin rektörleri, çevrim içi toplantıda bir araya geldi. İhtisaslaşmanın, tematik üniversiteler oluşturma bakımından önemli bir noktada yer aldığını söyleyen YÖK Başkanı Prof. Saraç, projenin ülke kalkınması açısından da değerli olduğuna dikkat çekti. Toplantıda kısa bir konuşma yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Salgın koşullarına rağmen son derece önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve yerel idareler ile farklı projeler çalıştıklarını kaydeden Prof. Şahin, “Olimpik yay geliştirme çalışmaları, obeziteyle mücadeleye katkı sunacak macera parkuru projesi, yamaç paraşütü ve model uçak eğitimleri, spor kütüphanesi, ulusal ve uluslararası sportif etkinlikler... Projelerimizin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı ise sürüyor. Ürettiğimiz projeler şehri de kapsayan bir biçimde genişliyor. Örneğin; kampüste kurduğumuz bisikletli ulaşım altyapısı, Aksaray Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen bir çalışma kapsamında şehir geneline yaygınlaştırılıyor” dedi.

Toplantıda rektörler, kendi üniversitelerinin ihtisaslaşma alanlarına ilişkin bilgiler verdi ve projelerden söz etti.