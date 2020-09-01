ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar verilecek
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (ASÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ŞAHİN, 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM SEZONUNUN 12 EKİM 2020’DE BAŞLAYACAĞINI, HANGİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN UYGULANACAĞINA İSE PANDEMİNİN GİDİŞATINA GÖRE EYLÜL AYI İÇİNDE KARAR VERİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2020-2021 Eğitim-Öğretim sezonunun 12 Ekim 2020’de başlayacağını, hangi eğitim yönteminin uygulanacağına ise pandeminin gidişatına göre Eylül ayı içinde karar verileceğini söyledi.
Senato Toplantısında konuşan Rektör Şahin, ASÜ’de yeni eğitim yılına ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Hazırlıkların hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim modellerine uyumlanabilecek biçimde düzenlendiğini kaydeden Prof. Şahin, “Normal şartlar altında eğitim-öğretim 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Hangi eğitim modelinin uygulanacağına ise pandemi sürecinin son durumuna göre karar verilecek. Kararın Eylül ayı içinde netleşmesi bekleniyor. Biz bu arada sürece dair diğer hazırlıklarımız üzerine yoğunlaşıyoruz” dedi.
Pandemi sürecinin sadece eğitim alanında değil hayatın tüm alanlarında etkili olduğunu ve bu sürecin en hızlı şekilde atlatılabilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü anımsatan ASÜ Rektörü Şahin, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenin önemine dikkat çekti. Toplumsal sağlık için bireysel önlemlerin önemine işaret eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu: “Her birey dikkatli olmalı. ‘Bana bir şey olmaz’ duygusu yanlış. Kişinin kendini koruması aynı zamanda çevresini de koruması anlamına gelmektedir. Her sorumsuz davranış dünyevi hukuk anlamında gayri ahlaki bir tutum, uhrevi anlamda ise büyük bir vebal ve hak demektir” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının son bölümünde sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve bireysel olarak alınan her önlemin onların yükünü azaltacağını ileten Şahin, “Bu süreçte, hangi kademe olursa olsun, aylardır evine gitmeden, deyim yerindeyse nefes almadan, 24 saat çalışan bir sağlık camiası var. Hepsine şükranlarımızı iletiyoruz. Sorumluluklarımızı dikkatli bir şekilde yerine getirdiğimizde pandemiyi daha hızlı atlatabiliriz ve böylece sağlık çalışanlarımızın yükünü de hafifletebiliriz. Lütfen biraz daha sabır” şeklinde konuştu.
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