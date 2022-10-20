ASÜ’de 62 öğrenci beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımını attı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesinden mezun olan 62 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

ASÜ Veteriner Fakültesi’ne bu yıl başlayan 62 öğrenci için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” yapıldı. Fakülte Konferans Salonu’ndaki etkinlikte konuşan Rektör Şahin, bir işi başarıyla yapabilmenin en temel formülünün o işe aşık olmak olduğunu söyledi. Bireyin çalıştığı kuruma, iş yerine, memleketine, ülkesine âşık biçimde iş yapması halinde hem mutlu hem de başarılı olacağına dikkat çeken ASÜ Rektörü Şahin, bunun için de gönül dünyasını geliştirmek gerekliliğinin altını çizdi. Aksaray’ın en önemli şahsiyetlerinden birisinin Somuncu Baba olduğunu ve onun yetiştirdiği talebelerden birisi olan Hacı Bayram-ı Veli’nin, gönüllerin imarı ile şehirlerin imarı arasında bir bağlantı kurduğunu dile getiren Prof. Dr. Şahin, “O, gönlü güzel olmayan insanların ortaya çıkartacağı işlerin, şehirlerin, yapılı çevrenin de kıymetinin olmayacağını belirtir. Bu nedenle önce gönlümüzü güzelleştirmeliyiz” dedi. Tarım, hayvancılık ve gıda konusunun insanlık için önemine atıfta bulunan Rektör Şahin, “Tarım ve hayvancılık çok önemli bir alan. Bir profesör olmazsa hayat devam edebilir ancak tarım ve hayvancılık yani gıda olmazsa hayat devam etmez” şeklinde konuştu.

Odaklanılması gereken esas nokta insani değerler olmalı

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz da teknoloji ve değerler ekseninde bir konuşma yaptı. Yapay zekanın artık hayatın pek çok alanında kullanıldığını ve pek çok bilimsel çalışmada da bu hususa vurgu yapıldığını belirten Darılmaz, “2020 yılında dermatoloji üzerine yapılan bir bilimsel araştırma var. Bu çerçevede deri hastalıklarına ilişkin bazı fotoğraflar, kanser tanısı konması için yapay zekâya ve hekimlere veriliyor. Yapay zekâ yüzde 95 oranında doğru teşhis koyarken, hekimler yüzde 85 oranında doğru teşhiste bulunabiliyor. Evet, yapay zekâ bizleri bir noktaya taşıyor ama esas odaklanmamız gereken yer insani değerler olmalı. Sevgi, saygı, nezaket, iş ahlakı. Eğitim-öğretim süresi boyunca bu değerler ekseninde öğrencilerimizin kendilerini yetiştirmesi gerekiyor” dedi.