ASÜ’de 435 fidan toprakla buluşturuldu

Öğrenciler, akademisyenler, idari personeller ASÜ ailesi, daha yeşil bir kampüs, daha yeşil bir şehir ve daha yeşil bir Türkiye hedefine katkı sağlamak için ağaçlandırma alanında bir araya geldi. Eğitim Fakültesi ile Hayvan Hastanesi arasındaki yaklaşık bin 100 metrelik yol boyunca, üçlü sıra halinde 160 adet ılgın, 130 adet çam, 80 adet sedir ve 65 adet meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde yapılan bu faaliyetin son derece önemli olduğunu söyledi. İklimsel faktörler başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı doğadaki ağaç sayısının ve orman varlığının azaldığına dikkat çeken Prof. Özçifçi, “Peygamber Efendimiz, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin’ buyuruyor. Biz de ağaçlandırma çalışmalarına olabilecek en üst düzeyde dikkat ediyor ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Saat 11.11 itibari ile kampüsteki ağaçlandırma alanında öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’nin 81 şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 4 milyon adet fidan dikilmesi hedefleniyor.