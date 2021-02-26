ASÜ’de 4 yüksek lisans ve 1 doktora programına onay geldi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek olan 5 yeni programın açılmasına dair tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığını söyledi.

ASÜ’de lisansüstü eğitimi nicelik ve nitelik bakımından geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini, önlisans ve lisansta olduğu gibi lisansüstü eğitiminde de temel yaklaşımlarının topluma temas eden ve hayatta karşılığı olan programlar açmak olduğunu belirten Prof. Şahin, “Bu minvalde hazırlıklarını yaptığımız beş yeni program YÖK tarafından onaylandı. Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans, Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans, Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans, Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans ve İletişim Bilimleri Doktora programları Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Prof. Dr. Şahin, hem yeni açılan programların gelişimi için hem de farklı disiplinlerde açmayı planladıkları programlar için hazırlıklara devam ettiklerini de belirterek, “Programların açılmasına yönelik süreçlere katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.