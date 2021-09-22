ASÜ Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri başladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, salgın koşullarına göre yapılan düzenlemeler ve hazırlıkların ardından Tıp Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin başladığını söyledi.

Tıp Fakültelerinde müfredat ve yürütülen akademik kimi çalışmalar münasebetiyle sürecin daha erken başladığını kaydeden Şahin, ASÜ genelindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin 4 Ekim 2021’de başlayacağını söyledi. Salgın koşullarında yüz yüze eğitimin başarılı bir biçimde yürütülebilmesi için tüm önlemleri aldıklarını ve Tıp Fakültesi’ndeki eğitimlerin alınan bu önlemlerle birlikte başladığını kaydeden Rektör Şahin, “Burada iki noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Bunlardan ilki Salgın koşullarına göre yaptığımız planlamalar ve hazırlıklar, ikincisi ise Tıp öğrencilerimizin artık ASÜ çatısı altında, şehrimizde eğitimlere başlamaları. Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci sınıfta olan 233 tıp öğrencimiz şehrimizde. Sadece üçüncü sınıfta olan 30 tıp öğrencimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde eğitimlerine devam ediyor. Bu öğrencilerimiz de önümüzdeki yıl şehrimize gelecekler ve böylelikle tüm tıp öğrencilerimiz ASÜ çatısı altında toplanmış olacak” dedi.

ASÜ Tıp Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim faaliyetleri 10 Profesör, 10 Doçent, 41 Dr. Öğretim Üyesi ve beş Öğretim Elemanı olmak üzere toplam 66 kişilik akademik kadroyla yürütülüyor.