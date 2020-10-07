ASÜ Tıp, asistan eğitimi için TUK onayını aldı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (ASÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ŞAHİN, TIPTA UZMANLIK KURULU’NUN (TUK), ASÜ TIP FAKÜLTESİ’NİN YÜRÜTMEK İSTEDİĞİ “ACİL TIP,” “FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON” İLE “ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ” UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINA ONAY VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK), ASÜ Tıp Fakültesi’nin yürütmek istediği “Acil Tıp,” “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” ile “Ortopedi ve Travmatoloji” Uzmanlık Eğitimi Programlarına onay verdiğini söyledi.
ASÜ’den yapılan açıklamada, konunun, TUK’un 101. toplantısında görüşüldüğü belirtilerek, alınan 1638 sayılı karar ile ASÜ Tıp Fakültesinin ’Acil Tıp’, ’Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon’ ile ’Ortopedi ve Travmatoloji’ uzmanlık eğitim programları ile yetkilendirildiği kaydedildi. ASÜ’nün, yetkilendirilmiş uzmanlık eğitimi program listesindeki yetki kategorisinin üç olarak belirlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, bahsi geçen programların kontenjan planlamasına dahil edilebileceği ve bu programlara başka programlardan nakil yapılabileceğini kaydetti. Rektör Şahin, Tıp Fakültesi birinci sınıfına kayıt yaptıran 82 öğrencinin ve dördüncü sınıf öğrencilerinin, eğitimlerine Aksaray’da başladığını ve zaman içerisinde farklı uzmanlık alanlarına ilişkin eğitim programlarına da gerekli başvuruların yapılacağını belirterek, sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.
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