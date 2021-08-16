ASÜ, Temmuz verilerine göre en popüler 100 marka arasında

Markaların sosyal medya performanslarını tarafsız bir biçimde ölçümleyen ve bu ölçümlerin ardından yaptığı puanlamayı belirli aralıklarla yayımlayan SocialBrands’in hazırladığı BoomSocial endeksine göre Aksaray Üniversitesi (ASÜ), en iyi 100 marka içinde 96’ncı basamakta yer aldı.

1-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 58 bin 767 markanın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılan 2 milyonun üzerindeki ileti ile 2.2 milyar etkileşimi inceleyen SocialBrands, Türkiye’de sosyal medyanın en popüler markalarını listeledi. ASÜ, ilgili listede en iyi 100 marka içinde 96’ncı basamakta yer aldı. Liste, eğitim kurumlarının yanı sıra, ülkenin ve dünyanın en ünlü eğlence, otomotiv, enerji, alışveriş, gıda, finans, sağlık, medya, giyim, seyahat ve teknoloji gibi markalarını da kapsıyor. ASÜ, bahsi geçen tüm markalar arasında en iyi ilk 100 içerisinde yer almanın yanı sıra, listeye girebilen 12 yükseköğretim kurumundan da birisi oldu. Sosyal medya popülaritesi gün geçtikçe artan ASÜ, şehrin de en bilinir markası ve Aksaray’ın tanıtımının lokomotifi görünümünde. SocialBrands, verileri, hesapların takipçi sayısı, takipçi artış oranları, sayfaların yapısı, paylaşılan iletiler, iletilerin türleri, iletilerin aldığı beğeni, yorum ve reaksiyonlar gibi herkese açık onlarca performans göstergesine göre değerlendiriyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ülkenin ve dünyanın en iyi markaları içerisinde ASÜ’nün de yer almasından duydukları mutluluğu dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.