ASÜ öğrencileri bisikletlerle dünyanın etrafını 5 kez turladı

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) akıllı bisiklet sistemine kayıtlı 12 bin 531 kişi toplamda 10 bin 341 saat bisiklet kullandı. Bir kişinin bir saatte ortalama 20 kilometre mesafe aldığı kabul edildiğinde, kat edilen toplam mesafenin dünyanın ekvator çevresini 5 kez turlamaya denk olduğu görülüyor.

ASÜ’de bisiklet kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak bisiklet kullanım süreleri her geçen gün artıyor. 2021-2022 güz döneminde Akıllı Bisiklet Sistemine 2 bin 212 yeni kullanıcının daha kaydolmasıyla, toplam kullanıcı sayısı 12 bin 531’e yükseldi. Bu rakam, ASÜ öğrencilerinin yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyor. Öte yandan bu yıl ASÜ’ye yerleşen öğrencilerin de yaklaşık yüzde 50’si bisiklet sisteminin aktif kullanıcısı oldu. Kullanıcı sayısının artması ile kullanım süreleri ve bisikletle kat edilen mesafe de artış gösteriyor. Güz döneminde ASÜ’lüler 10 bin 341 saat bisiklet kullandı. Bir kişinin bir saatte ortalama 20 kilometre yol aldığı kabul edildiğinde, kullanıcıların toplam kat ettiği mesafe 206 bin 820 kilometreye denk geliyor. Bu mesafe, dünyanın ekvator çevresinin 40 bin 75 kilometre uzunluğa sahip olduğu bilgisiyle birlikte değerlendirildiğinde, ASÜ öğrencileri, bisikletlerle dünyanın çevresini 5 kez turlamış oluyor. Bahsi geçen dönemde 8 farklı istasyondan yapılan kiralama işlem sayısının 26 bin 995 adede yükseldiği de görülüyor.

15 kilometre uzunluğunda bisiklet yoluna ve özel bisiklet sürme sahasına (velodrom) sahip olan ASÜ’de, bisikletli ulaşımı geliştirmeye dair çalışmalar devam ediyor.