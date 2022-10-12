ASÜ engellilere yönelik çalışmalarda 1. sırada

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında birinci olduğunu, aşkla çalışarak pek çok ödül aldığını ancak daha yapılacak çok işin olduğunu söyledi.

ASÜ Rektörü Şahin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelsiz Üniversite Ödül Töreni”nde konuştu. Kampüsteki engellerin ortadan kaldırılması meselesini bir aşk hikayesi olarak gördüklerini ve çalışmaların temelinin 2013 yılına dayandığını dile getiren Rektör Şahin, “Bugün gelen ödüller aslında 2013’te başlayan sürecin bir yansımasıdır” dedi. 2013’te ilk iş olarak bir engelli biriminin kurulduğunu ve hızlı biçimde engelli yönergesinin hazırlandığını kaydeden Prof. Dr. Şahin, “2015 yılında Rektörlük görevine geldiğimizde, Aksaray’ın ve ASÜ’nün engellerin de özel olarak tercih ettiği bir şehir ve üniversite olabileceğini belirttik. Biz herhangi bir ödül almak için yola çıkmadık. Adım adım ilerledik ve titizlikle işlerimizi yaptık. Çalışmalarımız her geçen gün katlanarak devam etti. 2018’de YÖK bir takım ödüller vermeye başladı. Biz ilk defa o dönemde gerekli müracaatlarımızı yaptık ve ödüller her yıl büyüyerek gelmeye başladı” dedi.

"Hem gönülleri hem de fiziki çevreyi imar ediyoruz"

Bu yılki ödül töreninde çok duygulandıklarını ve bir emek verildiğinde bu emeğin karşılığının muhakkak görüldüğüne şahitlik ettiklerini söyleyen Rektör Şahin, “Türkiye’de 207 üniversite var. Geçen sene bu ödüllere 114 üniversite müracaat edebildi ve biz çok daha kıdemli üniversitelerin de yer aldığı listede Türkiye birincisi olduk. Bu noktaya gelmemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve bu iş, bu ailenin her bir ferdinin gayretiyle olmuştur” diye konuştu.

ASÜ’nün hedefi biraz daha yukarıya çektiğini ve bundan sonra yola Program Nişanları ile devam edeceklerini vurgulayan Prof. Şahin, “İyi işler yaptık ama aslında yola yeni başladık. Bizden sonra bu işleri siz sevgili öğrencilerimiz daha ilerilere taşıyacak. Bu işin bir boyutu üniversitedir, bir bölümü yerel idaredir, bir bölümü ailedir. Ödevimiz çok. Engelli kardeşlerimizin hayatın içine dâhil olması için yapacak çok işimiz var. Biz hem gönülleri hem de fiziki çevreyi imar etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"29 bayrak ödülü alarak Türkiye birincisi olduk"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz de törende bir konuşma yaparak ödüllerin geneli hakkında bilgiler verdi. YÖK Engelsiz Üniversite ödüllerinin 3 başlıkta verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Deligöz, “Bunlardan ilki, mekanda erişim anlamına gelen Turuncu Bayrak; ikincisi, eğitimde erişim anlamına gelen Yeşil Bayrak; üçüncüsü de sosyo-kültürel faaliyetlere erişim anlamına gelen Mavi Bayrak. Bunlara ek olarak bir de Program Nişanları var. Bu nişanlar, programlarını farklı engelli gruplara erişilebilir kılan birimlere veriliyor” dedi.

2018 yılında ödüllere ilk başvuru yapıldığında ASÜ’nün bir adet bayrak ödülü aldığını, sonraki yıllarda ödüllerin katlanarak büyüdüğünü anlatan Prof. Engin Deligöz, “2020 yılında dört, 2021 yılında ise dokuz bayrak aldık. 2022 yılında 15 turuncu, 9 mavi, 5 yeşil olmak üzere toplam 29 bayrak ödülü aldık ve Türkiye birincisi olduk. 2022’de 31 adet başvuru yapmıştık ve bunlardan 29’u kabul gördü. Yani başarı oranımız yüzde 94. Tüm bunlara ilave olarak ilk kez 2022’de 4 adet program nişanı da aldık. Ayrıca 2021 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Rektörlük binamıza ‘Erişilebilirlik Bayrak Ödülü’ verdi. 2020’de ise ASÜ, Bakanlığın düzenlediği ‘Erişilebilir Üniversiteler Yarışmasında’ üçüncü oldu. Geçtiğimiz ay ise Manisa’da düzenlenen törende ASÜ Kütüphanesine ‘Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülü’ verildi” ifadelerini kullandı.

ASÜ’de hangi birimler hangi ödüllere layık görüldü?

ASÜ’de bu yıl açık, yarı açık ve kapalı alanlarını engelli bireylere göre düzenleyen Atletizm Kompleksi ve Tribün, Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Mediko-Sosyal, Mühendislik Fakültesi, Ortaköy Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Tesis Binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi ve Merkezi Derslikler, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Veteriner Fakültesi “Turuncu Bayrak” ödülü aldı. Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerini engelli bireyleri de kapsayacak şekilde yaptıkları düzenlemelerle “Yeşil Bayrak” ödülü alırken; Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkez Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi engelli bireylerin sosyo-kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayabilmek adına yaptıkları düzenlemelerle “Mavi Bayrak” ödülüne layık görüldü. Öte yandan ASÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümleri görme engellilerin; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ise bedensel engellilerin erişimlerine ilişkin düzenlemeleriyle “Engelsiz Program Nişanı” aldı.

Yapılan konuşmaların ardından bayrak ödülü ve program nişanı alan birimlerin yöneticilerine belge ve bayrakları takdim edildi.