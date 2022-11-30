ASÜ, enerjisini güneşten alacak

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), elektrik enerjisi ihtiyacını Güneş Enerji Sistemi (GES) üzerinden karşılama hayaline adım adım ilerliyor. Enerji yönetimine dair yaptığı başarılı çalışmaları ifade eden pozitif bir etüt raporuna sahip olan ASÜ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığının Dünya Bankası destekli projesine başvuru yaptı. Süreç resmiyet kazandığında, rektörlük binasının hemen karşısında yer alan otoparkın üzerine bir GES kurulması mümkün hale gelebilecek.

“90’lı yılların ortasında ülkede üretim sıfır düzeyindeydi”

ASÜ Enerji Birim Koordinatörlüğü Birim Enerji Yönetim Komisyonu toplantısı, komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, genelde enerji yönetimi ve verimliliği, özelde ise kampüse kurulması için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri GES hakkında önemli açıklamalar yaptı. 1990’lı yılların ortasında -bir potansiyel olmasına rağmen- Türkiye’de güneş enerjisinin, rüzgâr enerjisinin ve jeotermal enerjinin üretim anlamında sıfır düzeyinde olduğunu dile getiren Rektör Şahin, o dönemde bir ders özelinde kurdukları ütopya üzerinden süreci değerlendirdi.

“25 yıl önceki ütopyamız bugün gerçeğe dönüşüyor”

Ankara’da temsili iki mahalle belirlediklerini ve şehircilikle ilgili farklı disiplinlerden öğrencilerle birlikte bu bölgeyi peyzaj, trafik, binalar, enerji sistemleri gibi detaylar üzerinden kurguladıklarını belirten Şahin, “Mahallelerin enerji ihtiyaçları güneşte karşılanıyordu, atıklar tamamen kullanılıyordu, evsel atıkları kullanan hayvanlar yetiştiriliyordu ve dijital bir mekanizma ile tüm sistem denetleniyordu Böyle bir ütopyadan bugünlere gelmek oldukça heyecan verici. Bu ütopyanın üzerinden 25-26 yıl geçti. Hayat bizi daha sonra ASÜ’ye, Aksaray’a getirdi ve biz bugün GES’le alakalı son derece önemli bir noktaya doğru ilerliyoruz” dedi.

“Ödevlerimizi yaptık ve olumlu bir etüt raporu aldık”

3 yıl boyunca kampüs içine bir GES kurmaya çalıştıklarını, çeşitli görüşmeler yaptıklarını ancak bu konudaki girişimlerinin -çeşitli gerekçelerle- bekledikleri karşılığı görmediğini anlatan Prof. Şahin, “Daha sonra ‘Yenilenebilir Enerji Destekleme Programı’ (YEVDES) karşımıza çıktı. Biz bu programa başvuruda bulunduk, gerekli ödevlerimizi yerine getirdik ve olumlu bir etüt raporu aldık. Bu sürecin ardından bize, rektörlük binamızın karşısındaki otoparkın üzerine bir GES kurulabileceği belirtildi. Fakat bu çalışmanın daha evvel yapılmış hukuki bir ihale örneği olmadığı için yine bir bekleme sürecine girmek durumunda kaldık” dedi.

ASÜ, elektrik enerjisi ihtiyacını GES’le karşılayabilecek

Süreci nasıl ilerleteceklerini düşündükleri bir aşamada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile temasa geçtiklerini ve Bakanlığın Dünya Bankası destekli projesine başvuruda bulunduklarını söyleyen Rektör Şahin, “Bu başvuru süreci olumlu şekilde sonuçlanırsa Bakanlık yetkilileri sistemi kurabilecek. Bu, bizim işlerimizi çok ciddi anlamda kolaylaştırdı. Şu anda sürecin Bakanlık nezdinde ilerlemesini bekliyoruz. İnşallah kısa bir süre içinde ASÜ, GES ile enerji ihtiyacını karşılayabilir bir noktaya gelecek. Biz, buna katkı vermiş olmaktan çok mutluyuz” dedi. GES’in kurulma aşamasına gelmesinin çok değerli olduğunu ancak tek başına tüm enerji verimliliği sürecini karşılamaya yeterli olmadığını da dile getiren ASÜ Rektörü, bireysel gayretlerin önemine dikkat çekerek herkesin tasarruf tedbirlerine olabildiğince riayet etmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Düzenlenen toplantı, Birim Enerji Yönetim Komisyonu üyelerinin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.