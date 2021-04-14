ASÜ, bilimsel ve teknolojik araştırmada yükselişe imza attı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) verilerine göre Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 2016-2020 yılları arasındaki proje üretimleriyle dikkat çekici bir yükselişe imza attı.

TÜBİTAK ARDEP, üniversitelerin 2016-2020 dönemini kapsayan dört yıllık süreçte ürettikleri projelere ilişkin sayısal verileri kamuoyu ile paylaştı. Veriler, ilgili dönem içerisinde başvurulan, destek verilen ve kabul edilen proje oranları ile desteklenen ve yürürlükte olan projelere verilen bütçe ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. ASÜ’de, bahsi geçen dört yıllık süre içerisinde 174 adet proje başvurusunda bulundu. Daha önceki yıllardan devam eden 12 ve dört yıllık süre içerisinde başlayan 20 olmak üzere, yürütülen toplam 32 projeye 10,5 milyon lira destek alındı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, bir önceki dönem raporunda ASÜ’de destek kararı verilen proje sayısının 15 olduğunu ve yeni raporda rakamın 20’ye yükseldiğini belirterek, “Bu artış son derece anlamlı ve dikkat çekici. Hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan verilere göre Üniversitemiz için üç farklı sıralamadan söz edebiliriz. Devlet üniversiteleri genel sıralamasında 59’uncu basamakta yer alan ASÜ, 2000 yılından sonra kurulan 75 üniversite arasında 16’ncı ve ihtisaslaşan 15 üniversite arasında ise üçüncü sırada bulunuyor” dedi.

Üretilen projelerin hem bilimsel hem de toplumsal bakımdan farklı değerlere sahip olduğuna dikkat çeken ASÜ Rektörü Şahin, “Ürettikleri projelerle böylesi kıymetli bir sıralamada Üniversitemizin üst basamaklarda yer almasına katkı sunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.