ASÜ 29 bayrak ve 4 program nişanıyla zirvede

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde” 29 bayrak ve 4 engelsiz program nişanı alarak Türkiye birincisi oldu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, engellilerin de özel olarak tercih ettiği bir üniversite oluşturmak adına var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistem oluşturmak ve eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için çeşitli çalışmalar yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gerekli şartları taşıyan üniversiteleri bayrak ve program nişanı ile ödüllendiriyor. Bayrak ödülleri, “Mekânda Erişilebilirliği” simgeleyen Turuncu Bayrak, “Eğitimde Erişilebilirliği” simgeleyen Yeşil Bayrak ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirliği” simgeleyen Mavi Bayrak olmak üzere üç kategoride veriliyor. Engelsiz program nişanları ise programlarını farklı engelli gruplara erişilebilir kılan birimlere veriliyor. ASÜ’de bu yıl açık, yarı açık ve kapalı alanlarını engelli bireylere göre düzenleyen Atletizm Kompleksi ve Tribün, Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Mediko-Sosyal, Mühendislik Fakültesi, Ortaköy Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Tesis Binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi ve Merkezi Derslikler, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Veteriner Fakültesi “Turuncu Bayrak” ödülü aldı. Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerini engelli bireyleri de kapsayacak şekilde yaptıkları düzenlemelerle “Yeşil Bayrak” ödülü alırken, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkez Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi engelli bireylerin sosyo-kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayabilmek adına yaptıkları düzenlemelerle “Mavi Bayrak” ödülüne layık görüldü.

Öte yandan ASÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümleri görme engellilerin; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ise bedensel engellilerin erişimlerine ilişkin düzenlemeleriyle “Engelsiz Program Nişanı” aldı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, bu alana dair samimiyet ve ciddiyetle çalıştıklarını ifade ederek, “Biz, ödül almak için değil engelleri ortadan kaldırmak asli vazifemiz olduğu için gayret gösteriyoruz. Ödüller bu gayretlerin doğal bir sonucu olarak geliyor. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.