ASÜ 26 yılda 108 milli sporcu yetiştirdi

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesinin 1996 yılından bu yana farklı branşlarda 108 milli sporcu yetiştirdiğini ve bu sporcuların ulusal ve uluslararası ölçekte önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü “Aksaray Üniversiteli Milli Sporcular” isimli bir kitapçık hazırladı. Güreş, atletizm, okçuluk, karate, tekvando, wushu, kick-boks, judo, çim hokeyi, badminton, bisiklet, basketbol, hentbol, futbol ve paralimpik dallardaki milli sporcuların yer aldığı kitapçığın önemine dikkat çeken ASÜ Rektörü Prof. Şahin, ihtisaslaşma payesine uygun nitelikte işler üretmenin gayretinde olduklarını belirtti. ASÜ’de 1996 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) olarak faaliyetlere başlayan okulun, 2017 yılında Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürüldüğünü kaydeden Şahin, “Aradan geçen 26 yıllık süre içerisinde pek çok dalda milli sporcular yetiştirilmesine katkı sağlandı. Koordinatörlüğüz tarafından hazırlanan kitapçık, eğitimini ASÜ’de alan milli sporcuların kariyerlerine odaklanmaktadır. Kitapçık aynı zamanda hem ASÜ’ün hem de şehrin spor alanındaki hafızası konumundadır. Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Lalehan Akyüz ve tüm araştırma ekibine çalışmaları münasebetiyle teşekkür ediyoruz” dedi.

“Aksaray Üniversiteli Milli Sporcular” isimli kitapçıkta Rıza Kayaalp’ten Türkan Özata’ya, Eda Tuğsuz’dan İzzet Safer’e, Evren Çağıran’dan Hakan Çevik’e kadar 108 sporcunun branşları, aldıkları dereceler ve kariyerlerine ilişkin kısa öyküler yer alıyor.