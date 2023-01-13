AK Parti Aksaray İl Başkanlığından istifa ettikten sonra 2023 yılındaki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olduğunu duyuran Hüseyin Altınsoy, "Ben hazırım, partim hazır, Aksaray hazır" diyerek çalışmalara başladığını duyurdu.

AK Parti Aksaray İl Başkanlığı görevinde iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı seçim çalışmalarının ardından istifa eden Hüseyin Altınsoy, milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Ulu Camisi’nde kılınan Cuma Namazının ardından parti üyeleri ile birlikte şehir turu yapan Altınsoy, parti binası önünde Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile buluştu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla aday adaylığını açıklayan Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı projesinde il başkanlarına fırsat tanıdığını anlattı. 2017’den bugüne kadar il başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek, adaylığını duyuran Altınsoy, "Yaklaşık 5 buçuk yıldır Cumhurbaşkanımızın ve davamızın bir hizmetkarı olarak görevimize devam ettik. Geçen hafta itibariyle Erkan başkanımızın başkanlığında bir çalışma ekibinin aramasıyla istifa dilekçemizi kendilerine teslim ettik. Yeni dönemde milletvekili aday adaylığı için çalışmalara başladık. İnşallah 2023 seçimleri ile beraber ülkemiz yeni bir Türkiye yüzyılına kavuşacak. Umut ediyorum ve buradaki heyecan da onu gösteriyor. Ben hazırım partim hazır Aksaray bu seçime hazır görünüyor. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem de milletvekilliği seçimini Aksaray’da büyük oy oranı ile kazanacağız. Tabii biz sahada olduğumuz için ilk istifa eden il başkanıyız. Şu an itibarıyla tarihe geçmiş olabiliriz. Ardımızdan birkaç ilimiz daha istifa etti. Düzce ve Aydın’da bizimle beraber aynı şekilde çalışmalarına başladı. Bu ay sonuna kadar mevcut görevlerde istifalar devam edecek. Biz bu vesile ile süreci yerine getirmiş olduk. Ben Aksaraylı hemşerilerime buraya kadardıkları için teşekkür ediyorum. Aksaray 5 buçuk yıl benim yanımda oldu. İnşallah yine güçlü bir destekle bu seçimde de bizim yanımızda olacağını gösterdi. Ben durmayacağım teşkilatım durmayacak koşmaya koşuşturmaya devam edeceğiz. Hep beraber sahada olacağız çalmadık kapı girmedik Gönül bırakmayacağız" dedi.