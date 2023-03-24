Aksaray’da zabıtadan market ve fırınlara şok denetim

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısı ile marketlere ve unlu mamuller üreten işletmelere ani baskınlar yaparak denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, Aksaray genelindeki birçok markette satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğuyla ilgili inceleme yaptı. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerine gönderiliyor. Halkın sağlığını korumak ve hileli satışları önleyerek vatandaşların ekonomik kayıp yaşamasının önüne geçmek için yapılan denetimlerde uygunsuz satış yapan işletmelere yasal işlem yapıldı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve ekonomik kayıpları bizlerin önceliğidir. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek en ufak bir uygulamaya ve halkımızın ekonomik kaybına sebep olacak hileli satışa asla müsaade etmeyiz. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz, Ramazan ayında gerekli önlemleri alarak denetim yaptılar. Bundan sonra da sık sık denetim yapacaklar. Huzur ve güven içerisinde bir Ramazan ayını idrak edeceğiz” dedi.