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Aksaray’da “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması”

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Aksaray’da kafe ve eğlence merkezleri denetlenirken, vatandaşların kimlikleri tek tek sorgulandı.

AKSARAY 28.09.2021, 22:11
Aksaray’da “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması”

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Aksaray’da kafe ve eğlence merkezleri denetlenirken, vatandaşların kimlikleri tek tek sorgulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için 81 ilde emniyet müdürlüklerine gönderilen genelge kapsamında tüm illerde eş zamanlı “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. Genelge çerçevesinde Aksaray’da da saat 20.00 itibari ile başlayan uygulamada kafe, restoran ve eğlence merkezlerine ani baskınlar gerçekleştirildi. Kent merkezinde birçok işletmeye gerçekleştirilen baskınlarda Ahlak Büro Amirliği, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve resmi ekipler tüm vatandaşları bir bir kontrolden geçirdi. Kafelerde çalışan personeller ve vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Tablet sistemi üzerinden yapılan denetim ve sorgulamaların ardından vatandaşlar adli olaylara karşı duyarlı olmaları yönünden uyarıldı. Yüzlerce vatandaşın kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada huzur ve güven ortamının sağlanması için uygulamaların devam edeceği bildirildi.

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