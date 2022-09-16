Aksaray’da trafik jandarması motosiklet ve sürücülerini denetliyor

Aksaray’da motosikletlerin karıştığı kazaların en aza indirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine karşı önlem ve tedbirler alan trafik jandarması; ilçe, belde, köy ve karayollarında motosiklet denetimleri yapıyor.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları sorumluluk bölgeleri olan karayolları, ilçe, belde ve köy yollarında motosiklet ve sürücülerine yönelik geniş çaplı denetimler yapıyor. Özellikle meydana gelen kazaların önüne geçilebilmesi ve belde ile köylerde tescilsiz ve ehliyetsiz kullanımları önlemek amacıyla yapılan denetimlerde tüm motosikletler durdurularak denetleniyor. Durdurulan motosiklet sürücüler ehliyet, ruhsat ve kask kontrolünden geçirilirken, motosikletler üzerinde de plaka, şasi numarası ve ruhsatlar kontrol ediliyor. Sahte veya ikiz plaka kullanımını da denetleyen trafik jandarmaları uygunsuz motosikletlere cezai işlem uyguluyor. Tüm bu denetimlerin yanı sıra trafik jandarmaları sürücülere de eğitimler veriyor.