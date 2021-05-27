Aksaray’da sivrisinekle mücadelede biyolojik kökenli larvasitler kullanılmaya başlandı

Aksaray Belediyesi, sivrisinek ve larvalara karşı insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen bakteri kökenli biyolojik larvasitlerle mücadele edecek.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri biyolojik kökenli larvasitlerin haşeratlara karşı kullanılması adına sahada teknik ve teorik eğitimler gerçekleştirdi. Alınan eğitimlerin ardından yapılan çalışmalarla haşerelere karşı geliştirilen biyolojik kökenli larvasitlerde tam başarı sağlandı. Sezonun ilk uygulamasını biyolojik larvasitler kullanılarak gerçekleştirerek, sivrisinek ile mücadele başlatıldı. Bakteri kökenli biyolojik larvasitlerin sivrisinek ile mücadelede kullanılması ile birlikte doğada bulunan faydalı böceklere, balıklara, arılara ve insan sağlığına zarar vermeden gerçekleştirmenin ilk adımları atılmış oldu.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bakteri kökenli biyolojik larvasitleri kullanıp, sivrisinekleri kaynağında kontrol altına alarak uçkun evresine geçmeden sivrisineklerle mücadele edebilmeyi amaçlıyor. Aksaray Belediyesi yetkilileri insan sağlığına zararlı kara sinek, sivri sinek ve haşerelerin su birikintileri, su kaynakları, kullanılmayan lastikler, uzun süre bekleyen içi su dolu kapların üreme alanı olduğunu belirtti. Yetkililer yürütülen sivrisinekle mücadele çalışmalarında vatandaşlarında duyarlı davranması gerektiğini kaydetti. Sivrisineğin yayılımcı etkisini ortadan kaldırılması için çevresindeki, bahçelerdeki 1 haftadan fazla beklemiş su birikintilerinin ortadan kaldırılmasını ve su depolarının ağzının kapalı olduğundan emin olunması gerektiğinin altı çizildi.