Aksaray’da Sıfır Atık Projesi ile atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Aksaray Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalara devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi Aksaray’da başarılı bir şekilde uygulanıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleri sonucu hibe desteği kaynakları ile Hacılar Harmanı Mahallesine inşa edilen Aksaray Belediyesi Toplama Ayırma Tesisi ve I. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile şehrin en yoğun kullanılan noktalarına atık getirme kutuları bıraktıklarını hatırlatan Başkan Dinçer, kağıt, karton, cam, metal, plastik, bitkisel atık yağ, elektrik elektronik ve pil atıklarının kaynağından ayrı olarak toplandığını ve toplanan atıkların Toplama Ayırma Tesisinde ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

Aksaray Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce yürütülen sıfır atık yönetimi ile 2021 yılında 6 milyon 122 bin kilogram kağıt karton toplanarak ekonomiye kazandırıldı. Aksaray Belediyesi’nin bu çalışması ile yüzde 40 enerji tasarrufu sağlandı. 1 milyon 62 bin kilogram sera gazının doğaya zarar vermesinin önüne geçilmiş oldu. 24 Milyon 600 bin kWh enerji elde edilirken 102 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Aksaray Belediyesi ‘Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi’yle atık miktarını minimuma indirerek israfı önlemek ve etkin atık toplama sistemi ile kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak suretiyle gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor.