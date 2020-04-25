Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Aksaray’da semt pazarlarına denetim

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ETKİN BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLEN AKSARAY’DA ZABITA VE PAZARCILAR ODASI TARAFINDAN SEMT PAZARLARINDA GENİŞ ÇAPLI DENETİMLER YAPILIYOR.

Aksaray’da semt pazarlarına denetim

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ETKİN BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLEN AKSARAY’DA ZABITA VE PAZARCILAR ODASI TARAFINDAN SEMT PAZARLARINDA GENİŞ ÇAPLI DENETİMLER YAPILIYOR.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:31
2 Okunma
Aksaray’da semt pazarlarına denetim

Aksaray’da zabıta ve Pazarcılar Odası tarafından semt pazarları denetleniyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs ile mücadele kapsamında Aksaray’da halkın yoğun olduğu bölge ve mekanlarda geniş kapsamlı denetim yapılarak önlemler alınıyor. Bu çerçevede semt pazarlarında görev alan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, maske ve eldiven dağıtarak esnaf ve müşterileri bilgilendiriyor.

Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, “Pazarlarımızda maske ve eldiven denetimi yapıldı. Maskeler zabıta müdürlüğümüzün ekipleri tarafından dağıtıldı. Ürünlerin el ile seçilmemesi yasak olduğunu bir kez daha vurguladık tüm esnafımıza. Esnafımıza seçtirme yaptırmayacaklarını, kendilerinin ürünü vereceğini bir kez daha izah ettik. Uygulamalardan dolayı zabıta müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Dikkate alırsak el birliği ile bu beladan kurtuluruz”

Aksaray Belediyesi Zabıta Komiseri Erdoğan Ünsal, herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, “Sabah 07.00 gibi görev aldığımızda esnafımızın geneline maskelerini dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra uyarılarımızı yapıyoruz. Tabi ülkemiz zor bir durumdan geçiyor. Benim buradan Aksaray halkına mesajım herkes duyarlı olsun. Vatandaş esnafa, esnaf vatandaşa. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Tabi kurallara riayet etmeyen arkadaşlara cezai işlem uyguluyoruz. Tasvip etmiyoruz ama çok olumsuz olaylarla karşılaşıyoruz. İnanın çoğu vatandaşımız hafife alıyor ama ülkemiz çok zor bir durumdan geçiyor. Bunu dikkate alırsak el birliği ile bu beladan da kurtulmuş oluruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşın sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu için inanın elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlardan da biraz saygı sevgi bekliyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi
Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi
Başkan Altınsoy’dan çiftçilere müjde
Başkan Altınsoy’dan çiftçilere müjde

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim