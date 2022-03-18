Aksaray’da şehitler mezarı başında anıldı

Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitler mezarları başında anıldı.

Aksaray’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Aksaray Şehitliğinde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından şehit aileleri ve il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol ve şehit yakınları kabirlerin başında şehitlere dua etti. Saygı atışı yapılmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.