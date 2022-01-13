Aksaray’da şehit aileleri ‘İyi Ki Varsın Eren’ Filmini izledi

Kısa süre önce vizyona giren ‘İyi Varsın Eren, Kesişme’ Sinema filmini Aksaray’da şehit aileleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar izledi.

1 Ocak tarihinde vizyona giren ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘İyi Ki Varsın Eren’ filmi Aksaray’da Valiliği öncülüğünde özel gösterim programları ile izleyici ile buluşuyor. Filmi öğrenciler ve birim amirleri ile birlikte izleyen Vali Hamza Aydoğdu film günleri etkinliği programı kapsamında şehit aileleri ve devlet koruması altında Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için bir gösterim programı düzenlendiğini bildirdi. Şehit aileleri ile sevgi evinde kalan çocuklar için düzenlenen film gösterim programına, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk ve kurum personelleri katıldı.

Maçka’da 2017’de teröristlerle kahraman Mehmetçik’in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan filmi izleyen şehit aileleri film sonunda duygusal anlar yaşadı. Şehit aileleri filmi çok beğendiklerini belirtirken etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.