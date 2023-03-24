Aksaray’da sahte alkol ele geçirildi

Aksaray’da jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği operasyonda 45 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ikamette sahte alkol imal ve ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda H.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 45 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.