Aksaray’da park ve yeşil alanlarda şehre uyum sağlayabilen ağaç türleri dikiliyor

Aksaray Belediyesi şehrin yeşil alan varlığını artırmak için başlattığı ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 30 farklı türdeki ağacı toprakla buluşturuyor.

Millet bahçelerinde, parklarda, kaldırımlarda ve orta refüjlerde bulunan yeşil alanlara yılın her mevsiminde fidan dikimi gerçekleştiren Belediye ekipleri yetişebilecek en uygun ağaç türlerini dikiyor. Ağaçların dikileceği alanın toprak yapısı, eğimi, iklim koşulları ve sulama imkanları göz önünde bulundurularak dikilecek ağacın türü tercih ediliyor. Belediye ekipleri Aksaray’ın yeşil alanlarına uyum sağlayacak olan Akçaağaç Çınar Yapraklı, Akça şeker, Leylandi, Mavi Servi, Dişbudak, süs elması, süs eriği, çınar Londra, çınar batı, süs kirazı, sofora süs armudu, akasya, mazı, ıhlamur, kanzan kirazı gibi türlerini dikiyor.

Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda dikilen her ağacın sürekli takibini yapıyor. Ekipler, yeşil alanlarda bulunan ağaçlarda rutin olarak sulama, budama, dip temizliği ve gübreleme gibi çalışmaları da ihmal etmiyor. Şehir genelindeki ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Biz güzel Aksaray’ımızı daha huzurlu, daha mutlu, daha yaşanabilir bir şehir olması için, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için projelerimizi uzun vadeli olarak planlıyor ve hayata geçiriyoruz. İşte Kalanlar Millet Bahçesi Fatih Millet Bahçesi, parklar ve yeşil alanlar bunun en güzel örneklerindendir. Sokaklarımızı çeşitli türden ağaçlar ve süs bitkileri ile süslüyoruz. Yeniden Yeşil Aksaray için çalışıyoruz” dedi.