Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi 4130 Sokak ile 4123 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülcan Ö. (31) idaresindeki 68 AAC 650 plakalı Fiat marka otomobil, Ahmet Bekir C. (22) yönetimindeki 68 EV 522 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulanan Hatice C. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.