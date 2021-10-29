Aksaray’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesinden Meydan Mahallesi istikametine seyreden M.A.Ç. (22) idaresindeki 06 BKV 947 plakalı Pulsar marka motosiklet, kavşaktan dönen O.S. (25) yönetimindeki 68 ES 922 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.